Empoli, Andreazzoli: "Cancellieri in difficoltà? Vi spiego cosa succede..."

L'Empoli si prepara ad aprire la domenica di Serie A contro il Napoli. In conferenza stampa il tecnico Andreazzoli ha parlato di Matteo Cancellieri, arrivato in estate in prestito dalla Lazio. L'ex Verona nell'ultimo periodo sembra apparso piuttosto in difficoltà, soprattutto con i compiti difensivi che gli vengono richiesti. Ecco le parole a riguardo dell'allenatore: "Tutti e undici hanno compiti difensivi, non è pensabile che l'Empoli non abbia questa necessità. Chiaro che ci sono caratteristiche che propendono più in un verso che nell'altro. Devo metterlo a suo agio, fargli fare quello che sa fare di più, ma non può esimersi. Questo tocca a me, è una responsabilità mia"