Empoli, Andreazzoli su Cancellieri: "Manca di continuità, se vuole..."

Matteo Cancellieri è stata una delle delusioni dello scorso anno della Lazio. L'attaccante, arrivato dal Verona, non è riuscito a imporsi nell'attacco di Sarri. Per questo in estate si è spostato in prestito all'Empoli, dove ha segnato un gol. In conferenza stampa, in occasione del prossimo match di Serie A, il tecnico Aurelio Andreazzoli ha detto la sua proprio sul momento di forma del calciatore. Ecco il suo pensiero: "Ha dimostrato di non avere ancora tutta questa continuità, ma anche di avere grandi doti. Noi siamo a disposizione, lui ha molto da dare e ce lo deve dare con continuità. Sta a lui. Il discorso vale per tutti, se si vuole essere calciatori degni di questa categoria coi fatti e non solo con le parole".