Empoli, Baldanzi: "Spero di andare via presto. Vorrei...."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tommaso Baldanzi parla direttamente dal ritiro dell'Under 21. Il gioiellino dell'Empoli, protagonista in Serie A e nel Mondiale Under 20 disputato in estate, ha ammesso la sua volontà di voler fare uno step in più nella sua carriera. Il fantasista classe 2003, accostato negli scorsi mesi a tante big (Lazio compresa), ha detto in conferenza stampa: "A Empoli sono passati diversi giocatori che hanno poi avuto la fortuna di andare in grandi squadre. Io sono molto contento di essere rimasto, ma spero ovviamente di essere il prossimo a fare quel tipo di percorso. Servirà lavorare bene. Sono sempre stato abbastanza sereno: non penso al futuro e personalmente non ho ricevuto chiamate. Sono molto felice di essere rimasto a Empoli, sapendo che sarebbe arrivata l'annata della 'consacrazione'. Questo è l'anno più difficile e ci tengo a fare bene e raggiungere l'obiettivo di squadra".