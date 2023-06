Empoli, Baldanzi sul futuro: "Pronto per una big? Non so se sia il momento giusto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Sono tanti i profili che in questo periodo ruotano in orbita biancoceleste. La Lazio è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e tra i giocatori più apprezzati da Sarri c'è anche il gioiellino dell'Empoli Baldanzi, impegnato nel Mondiale Under 20 con l'Italia. Il classe 2003, intervistato da Tuttosport ha parlato anche del suo futuro: "Al mercato non penso. A me piace essere al centro del progetto della squadra. Qui al Mondiale stiamo dimostrando tutti che in Italia i giovani forti ci sono. Alcuni hanno bisogno di più tempo, altri esplodono subito, ma arriveremo tutti. Pronto per una big? In un giorno futuro della mia carriera, forse sì. Non posso negarlo, ma non so nemmeno io se sia adesso il momento giusto. E in questo preciso momento sono concentrato su ben altro".