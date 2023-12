Empoli, Bastoni in conferenza: "Complessivamente una buona partita. Le occasioni..."

L'Empoli esce sconfitto dal match contro la Lazio e in conferenza stampa, per commentare la prestazione, insieme a Andreazzoli è intervenuto Simone Bastoni. Queste le parole: "Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato tante occasioni da gol e purtroppo non sono bastate per realizzarne almeno uno. Tutta la squadra ha fatto una buona partita, sicuramente dobbiamo fare meglio perché abbiamo perso ma complessivamente abbiamo fatto bene".

