Empoli, Caputo: "Ho deciso io di tornare, mi avevano proposto..."

Giornata di presentazioni in casa Empoli. Protagonista Francesco Caputo appena dopo aver lasciato la Sampdoria. Queste le parole dell'attaccante riportate da Tuttomercatoweb.com: "Avevo tanta voglia di tornare, ho deciso io di scegliere Empoli. La mia ex società mi aveva proposto qualcosa di diverso ma ho scelto di venire qui. Il mio unico desiderio era vestire questa maglia che sento mia. Ho un debole per l'Empoli e per la città. Il ritorno esprime quello che ho sempre desiderato, ho trovato una squadra con tante qualità calcistiche ma anche umane".

SAMPDORIA - "Non mi va criticare la mia ex squadra, anzi volevo ringraziare i tifosi sampdoriani che mi hanno dimostrato affetto. Però ho passato un anno e mezzo difficile, avevo bisogno di risentirmi importante e voluto bene. L'Empoli è stata la società in cui ho vissuto i momenti più belli, se ho raggiunto anche la Nazionale è dovuto agli anni di Empoli".