Empoli, Caputo: "Lazio? Una signor squadra. Il mio ritorno..."

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Empoli beffa la Lazio allo scadere e i ragazzi di Maurizio Sarri escono dall'Olimpico con un amaro 2-2. Ciccio Caputo, autore del 2-1, ai microfoni di DAZN ha dichiarato: "In questo momento sono felicisssimo come un bambino è stata difficile come partita, contro una signor squadra, eravamo sotto e poi siamo entrati con voglia di rirpenderla. Abbiamo fatto il 2-1 e siamo rientrati in partita. Dimostra che siamo una squadra forte e possiamo giocarcela contro chiunque. Ritorno? Sono anche emozionato perché sono legatissimo alla società e a questa città, devo ringraziare il direttore e Setti che hanno fatto tanto affinché venissi qua, era una scelta che volevo fare a tutti i costi. Nuova stagione per me? Assolutamente, ringrazio anche Zanetti e la squadra mi hanno accolto sembra che non me ne sono mai andato via. Sono contento e devo solo dare l'esempio e trascinare la squadra. Vialli? Ho avuto la fortuna di consocerlo in Nazionale ed è stato il primo ad accogliermi. Difficile trovar parole, è una persona da un cuore immenso e ne siamo tutti affranti, c'è in me sempre il suo ricordo".