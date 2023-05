Empoli, Corsi pensa già alla prossima stagione: "Zanetti sarà confermato"

Fonte: Corriere Fiorentino

All'Empoli mancano tre giornate per chiudere questa stagione (stasera giocheranno contro la Juventus), tra cui l'ultima in casa contro la Lazio. I toscani sono aritmeticamente salvi e il presidente Corsi ha già iniziato a impostare la prossima annata. Al Corriere Fiorentino ha giudicato il lavoro di mister Zanetti, parlando anche del suo futuro: "La cosa più rischiosa, quest’anno, è stata quella di rinunciare a un allenatore sotto contratto per prenderne uno più giovane che veniva da una retrocessione. Io e Pietro Accardi, però, abbiamo deciso di puntare su un calcio diverso. Non sempre faccio le scelte giuste, a volte le indovino, altre no. Con Zanetti è andata bene: la squadra è sempre stata lontana dalla zona retrocessione, ha avuto solo un periodo di crisi di risultati ma non di gioco, dove gli infortuni di Vicario e Cambiaghi hanno inciso in maniera negativa. Ne approfitto, però, per fare i complimenti a Perisan. Se il mister resta resta? Siamo molto contenti del suo lavoro e penso che sarà lui l’allenatore dell’Empoli della prossima stagione. I contratti si fanno con l’idea di farli valere".