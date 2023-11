Empoli, Corsi: "Pochi italiani? Vedo Lazio - Roma e penso...."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di TMWRadio, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha detto la sua su diversi temi. Dai gioielli della sua squadra ai diritti tv, fino ad arrivare al problema dei pochi italiani. Il patron azzurro ha nominato anche il derby tra Lazio e Roma di domenica scorsa. Ecco le sue parole: "Questo decreto crescita è una pagliacciata. Per fortuna il governo ha avuto il tempo di mettere mano a questa cosa. È una cosa anti Italia e anti sistema calcio italiano. Se si prende un giocatore all’estero si paga il 30% dei contributi. Credo che sia una cosa che va contro il nostro calcio. Poi si vanno a vedere i risultati della Nazionale e in Lazio-Roma giocano quattro italiane. Bisogna mettere mano su questa cosa perché se vado a prendere un giocatore all’estero lo pago in sei anni. Se lo prendo alla Juventus, invece, lo devo pagare subito".