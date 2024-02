Empoli, il ds Accardi: “Fazzini è molto considerato, ma per noi…”

TUTTOmercatoWEB.com

Pietro Accardi, ds dell’Empoli, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sessione di mercato che si è da poco conclusa. Il club, per quanto riguarda le uscite, ha dovuto salutare tra gli altri, Baldanzi che si è trasferito alla Roma, ma non era il solo giocatore a aver attirato attenzione. Insieme a lui, Fazzini molto apprezzato anche da Sarri. A proposito del classe ’03, il direttore sportivo ha rivelato se ci sono state offerte per lui: “Fazzini è un giocatore che è molto considerato e che sta crescendo, ma non l'avremmo mai venduto a gennaio, perché pensiamo che debba fare un ulteriore step".

