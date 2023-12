Empoli - Lazio, Cucchi: "Squadra più combattiva, Provedel straordinario"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Torna a vincere la Lazio di Maurizio Sarri che si impone a Empoli grazie alle reti di Guendouzi nel primo tempo e di Zaccagni nella ripresa. Questa la disamina di Riccardo Cucchi al termine della gara: "Vittoria corroborante per la Lazio. I gol di Guendouzi (per me il migliore oggi) e Zaccagni valgono quanto le tre parate di Provedel, straordinario soprattutto nell' ultimo intervento. Una Lazio più combattiva. Buon Empoli".