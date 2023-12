Empoli - Lazio, dall'urlo di Guendo alla dolce esultanza di Zaccagni - GALLLERY

La Lazio vince e questa è la notizia più importante di tutte. Un successo ottenuto sull'Empoli grazie ai gol di Guendouzi e Zacagni, ma anche per le grandi parate di Provedel che ha fermato i toscani a cavallo tra i due tempi. Una vittoria che serve per il morale e per la classifica e che fa passare un Natale più sereno alla squadra di Sarri. Rivivi le emozioni del match nella nostra fotogallery.