Empoli-Lazio, Felipe Anderson e il tocco di mano: l'analisi di Trefoloni - VIDEO

Nell’ultima puntata di Open Var su Dazn, è stato analizzato un episodio avvenuto in Empoli-Lazio, in occasione della diciassettesima giornata di Serie A, riguardante Felipe Anderson e un tocco di braccio in area di rigore. La sua mossa è stata sottoposta al check del Var che l’ha definita ‘un’autogiocata’ e per questo non punibile. Di seguito la spiegazione dell’ex arbitro Trefoloni: “Una bella lettura dal campo, a livello regolamentare un calciatore che arriva a toccare il pallone col braccio a seguito di una giocata deliberata. Tipo Gila in Lazio-Inter, li non parliamo esattamente di autogiacata, ma anche quello non punibile. Questo addirittura è proprio chiaro il movimento, è codificato a livello regolamentare come quei casi non punibili”.

