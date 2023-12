Empoli - Lazio, i convocati di Sarri: due assenze importanti in difesa

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Manca sempre meno all'inizio di Empoli - Lazio, che aprirà la diciassettesima giornata di Serie A. Come di consueto, il tecnico biancoceleste Sarri ha diramato la lista dei calciatori convocati. Sono solo due gli assenti, ed entrambi in difesa. Si tratta infatti di Manuel Lazzari e Alessio Romagnoli. Il primo è stato espulso contro l'Inter e salterà anche la prossima sfida contro il Frosinone. Mentre l'ex Milan ha ancora problemi al polpaccio e non è riuscito a rientrare in tempo. In attacco ritorna Gustav Isaksen, dopo l'infortunio subito in Coppa Italia contro il Genoa. Di seguito tutti i giocatori disponibili.

Portieri: Provedel, Sepe, Mandas;

Difensori: Casale, Patric, Gila, Pellegrini, Marusic, Hysaj;

Centrocampisti: Luis Alberto, Vecino, Kamada, Guendouzi, Rovella, Cataldi;

Attaccanti: Immobile, Castellanos, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro, Isaksen.