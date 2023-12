Empoli - Lazio, Sarri torna a vincere in trasferta: da quanto mancavano i tre punti

La Lazio guadagna 3 punti preziosissimi in termini di classifica, che permettono di risalire passo dopo passo la classifica. Soprattutto dopo il ko contro l'Inter, da Maurizio Sarri era richiesta massima attenzione, umiltà e voglia di vincere contro l'Empoli. Detto fatto, al Castellani arriva un 2-0 targato Guendouzi e Zaccagni che hanno portato i biancocelesti a tornare al successo fuori casa. Era dal 21 ottobre che la Lazio non vinceva in trasferta, quando contro il Sassuolo i biancocelesti vinsero anche lì per 2-0, ultima volta a riuscirci. Un segnale positivo anche in vista della ripresa del campionato, subito dopo le feste natalizie.