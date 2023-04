Empoli - Lecce, principio d'incendio al Castellani: gara posticipata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

AGGIORNAMENTO ORE 18:30 - Come ufficializzato dalla Serie A, la sfida è stata posticipata per motivi di sicurezza e il fischio d'inizio è previsto per le 19:30.

Slitta l'orario d'inizio della gara tra Empoli e Lecce in programma inizialmente allo stadio Castellani alle 18.30. Come riportato da Sky Sport infatti il fischio d'inizio è stato rinviato a causa di un principio di incendio all'interno dello spogliatoio che sarebbe scaturito da un cortocircuito. Non è da escludere che la gara possa anche essere rinviata.