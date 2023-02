Empoli - Napoli, diffidato tra gli azzurri: ecco chi rischia di saltare la Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Napoli sarà di scena in casa dell'Empoli nell'anticipo di sabato alle 18:00. Gli azzurri dopo l'impegno in Toscana sfideranno la Lazio al Diego Armando Maradona venerdì 3 marzo alle 20:45. Tra i calciatori di Luciano Spalletti figura un diffidato, Kim Min-jae: in caso di cartellino giallo al Castellani il coreano salterebbe la partita contro la squadra di Maurizio Sarri. Chi invece sarà sicuramente out è Giacomo Raspadori, che a causa di una distrazione alla coscia rientrerà a metà marzo.