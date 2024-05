Empoli, Nicola: "Lazio qualitativa e forte. Sugli infortunati..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Vigilia di Lazio-Empoli, terzultiuma giornata di campionato. A poche ore dal fischio d'inizio dell'Olimpico Davide Nicola ha presentato così la sfida in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni.

Rush finale del campionato

"Siamo al rush finale, è una partita che dura 270 minuti. Credo che come diceva Einstein ci sono due modi per vedere la vita e la partita: il primo è pensare che nessuna cosa è un miracolo, la seconda è che ogni cosa è un miracolo. Noi apparteniamo alla seconda, io voglio questo e lo voglio ogni giorno. Lo dobbiamo tradurre, affrontiamo una squadra qualitativa e forte”.

Partita importante

"I ragazzi si stanno sacrificando molto, ma io gli ho chiesto di fare ancora di più. Dobbiamo sommare tutti i singoli eventi, la squadra ne può beneficiare e trovare ulteriori risorse. Dal punto di vista pratico contro la Lazio vogliamo creare il nostro gioco, loro ci obbligheranno a battagliare su ogni singolo pallone, secondo me dovremmo essere liberi dal punto di vista mentale per produrre il nostro tipo di gioco. In questo momento ci dobbiamo credere, lo abbiamo già dimostrato e dobbiamo suddividere la partita. Ogni quarto d’ora accadrà qualcosa e dobbiamo rimanere concentrati e attenti”.

Come sta la squadra?

“Nulla è scindibile, ce lo siamo detti più di una volta. Ho uno staff di assoluto livello che si occupa della parte atletica, è un connubio immediato e naturale ma tutto parte della testa”.

Come sta Zurkowski?

"Sta facendo il massimo come tutti gli altri e questo aspetto è un valore inestimabile. Adesso non conta il concetto di partita come durata ma come devi essere determinante. Credo in questi ragazzi perché li vedo ogni giorno”.

Cambiaghi e Cancellieri insieme?

“Si, lo abbiamo già fatto. Non ho mai fatto mistero che ho una rosa competitiva, che è costruita bene e si sposa bene con le caratteristiche individuali".

Come sta Walukiewcz?

“Ha fatto una parte con noi e una di lavoro specifico così come Cerri. In questo momento convoco tutti, perché tutti possono essere determinanti”