Empoli, Zanetti: "La Lazio ci ha messo in difficoltà. Noi..."

La Lazio esce dallo Stadio Olimpico di Roma per 2-2 con la rimonta negli ultimi minuti dell’Empoli. Maurizio Sarri così perde l’occasione di sfruttare il pareggio dell’Inter in termini di classifica e raccoglie solo un punto. Al termine del match è intervenuto Zanetti ai microfoni di DAZN: "Il risultato nasce dalla voglia di non mollare mai e dal lavoro fatto sulla mentalità. Oggi incontravamo una squadra veramente forte che ci ha messo in difficoltà ed è evidente, non si può negare. Le partite finiscono spesso al 95esimo e una squadra come la nostra che combatte per un obiettivo diverso dalla Lazio. Oggi dal punto di vista mentale siamo stati fantastici. Step? Questi sono punti importanti e non erano semplici da portare a casa. Ho ricordato loro quel che è successo con la Juve, di star sempre dentro la gara e questo ti porta a far piccole imprese, ma dentro ci sono anche le qualità che hanno alzato il livello. La partita si è messa male dopo un minuto ed è stato molto difficile sin da subito. Alla società ho chiesto di avere la totalità del gruppo, se c’è la possibilità di migliorarlo ancora meglio".

Il tecnico è poi intervenuto in conferenza stampa. "Credo che sia stata evidente che per noi è stata una gara dai due volti, il primo empo abbiamo fatto fatica e la lazio meritatamente ci ha messo sotto e credo che questa cosa avrebbe potuto stendere un elefante mentee noi siamo rimasti in partita. C’era successo a Torino. Abbiamo fatto tesoro della nostra esperienza, essendo una squadra giovane. Non è facile per nessuno are punti contro una lazio del genere, è una squadra fretta. Il merito è di tutti, portando un punto importante e devo ringraziarli perché hanno cambiato la gara sia a livello di mentalità sia a livello tecnico. Era l’unico modo per mettere in difficoltà una lazio del genere"

CAMBI - "Mi dispiace il fatto che se sono in panchina è che non sono riuscita ad avere spesso continuità. Hanno un talento immenso ma in questa prima parte hanno avuto un rendimento altalenante. Noi combattiamo per un obiettivo diverso da quello della lazio e non possiamo prescindere da certe caratteristiche, sono contento di quello che hanno fatto oggi. L’importanza di chi entra oggi è determinate. È stato importante. Ho mantenuto in campo giocatori di gamba, si stavano rompendo gli spazi e si potevano esaltare le caratteristiche di qualche ragazzo"

RIMONTA - "Sicuramente noi abbiamo tirato fuori spirito di sopravvivenza e credo di aver dato un segnalo con i cambi che ho fatto. Un allenatore è bravo con i cambi se chi entra fa la differenza, che può essere in negativo e in positivo. Oggi è stato in positivo, ho messo quattro persone offensive e mi sono assunto questo rischio contro la Lazio. In quel momento la partita si stava allungando e la Lazio stava calando, ho avuto la sensazione che si potesse fare qualcosa. Oggi è andata bene, ma potevano tranquillamente farci il terzo"

PARISI - "è un giocatore che rimarrà da noi, è importante. A meno che non arrivi un’offerta di un certo tipo, ma è per noi un giocatore determinante molto giocane che sta crescendo tantissimo. Ha bisogno del contento intorno a lui per crescere, ha dalla sua parte una grandissima personalità. Gioca in tutti i campi con grande qualità, è dotato di tecnica e corsa. Può fare molti più assist, in fase di rifinitura deve migliorare e in quella di non possesso è già cresciuto molto"

LAZIO - "Lla griglia per la champions non ce l’ho, ma la Lazio per me merita la champions e non gli manca tanto per essere competitiva per lo scudetto. È una squadra importante, ha avuto alti e bassi ma per quello che ho visto in campo non è inferiore a nessuno. È un percorso di crescita che sta facendo ma già da oggi merita di andare in champions e per me ci arriva"