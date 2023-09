Empoli, Zanetti ora rischia: le parole del ds Accardi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Zero punti in quattro gare e soprattutto un pesante 7-0 subito. L'inizio stagione dell'Empoli di Zanetti ha le trame di un film horror e per questo anche la posizione del tecnico ora è in bilico come confermano le parole del direttore sportivo Pietro Accardi ai microfoni di Dazn: "Io credo che sia doveroso, dopo una prestazione del genere, metterci la faccia. Sono qui per questo, per assumermi la responsabilità. In questo momento la responsabilità non è soltanto dell'allenatore: è di tutti, me compreso. Detto questo, è chiaro che ci prenderemo del tempo per riflettere: qualcosa che non sta andando c'è".