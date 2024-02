Eramo ricorda Sarri ai tempi dell'Empoli: "È un vero maestro di calcio"

TUTTOmercatoWEB.com

Mirko Eramo, ex centrocampista tra le altre di Crotone ed Empoli, è intervenuto ai microfoni di TvPlay. In particolare si è soffermato sulla sua esperienza in Toscana e su quella al Benevento, dove ha raggiunto la promozione in Serie A. Una gioia immensa per lui che ha avuto anche la fortuna di incontrare un allenatore del calibro di Maurizio Sarri, ora sulla panchina della Lazio. Queste le sue parole riguardo il tecnico: “Benevento ed Empoli sono state due avventure importanti, seppur vissute solo per 6 mesi. In entrambe ho conquistato la promozione in A. Sarri ad Empoli (i due si sono incrociati in Toscana nella stagione 2013-14, ndr)? Un grande allenatore, non sta a me dire che è un vero maestro di calcio”.