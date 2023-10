Eredivise, scene terribili in AZ-NEC: Bas Dost rianimato in campo

TUTTOmercatoWEB.com

Scene terribili quelle viste nella gara tra AZ e NEC, valida per la decima giornata di Eredivise. Nei minuti finali del match l'attaccante Bas Dost si è infatti accasciato a terra collassando all'improvviso. Immediato l'intervento dei medici che lo hanno rianimato in campo. I compagni di squadra hanno fatto subito da scudo per proteggerlo. Per fortuna il giocatore sembra essersi ripreso, la gara però è stata sospesa in modo definitivo con il punteggio di 2-1 per l'AZ.