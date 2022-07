Eriksen al Manchester United,ha firmato un triennale

ULTIME DA FORMELLO UFFICIALE - LAZIO, GILA È UN NUOVO GIOCATORE BIANCOCELESTE: IL COMMENTO SOCIAL - FOTO Mario Gila è un nuovo giocatore della Lazio. Lo spagnolo, che ha sostenuto oggi le visite mediche causa Covid, ha firmato il contratto che lo legherà ai biancocelesti per i prossimi anni. La società ha ufficializzato l'aquisto del difensore con un... Mario Gila è un nuovo giocatore della Lazio. Lo spagnolo, che ha sostenuto oggi le visite mediche causa Covid, ha firmato il contratto che lo legherà ai biancocelesti per i prossimi anni. La società ha ufficializzato l'aquisto del difensore con un... WEBTV LAZIO | IL TG DA AURONZO DI CADORE: SI RIVEDE ROMAGNOLI IN GRUPPO - VIDEO Torna l'appuntamento da Auronzo di Cadore con il Tg de Lalaziosiamonoi.it. L'approfondimento video che parla di amichevoli, allenamenti e calciomercato direttamente dal ritiro della Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Quest'oggi focus sul ritorno di Romagnoli in... Torna l'appuntamento da Auronzo di Cadore con il Tg de Lalaziosiamonoi.it. L'approfondimento video che parla di amichevoli, allenamenti e calciomercato direttamente dal ritiro della Lazio sotto le Tre Cime di Lavaredo. Quest'oggi focus sul ritorno di Romagnoli in... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, UN NUOVO CLUB SULLE TRACCE DI ACERBI Il domino dei difensori si sta per scatenare. Koulibaly è sempre più lontano da Napoli e questo farebbe partire la concatenazione di trasferimenti a livello europeo. Nei vari intrecci potrebbe rientrare anche la Lazio. Secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport, i... Il domino dei difensori si sta per scatenare. Koulibaly è sempre più lontano da Napoli e questo farebbe partire la concatenazione di trasferimenti a livello europeo. Nei vari intrecci potrebbe rientrare anche la Lazio. Secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport, i...