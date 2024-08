Eriksson, il messaggio di Inzaghi: "Ti porterò sempre con me"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Sven-Göran Eriksson, c'è anche quello di Simone Inzaghi arrivato poco dopo la notizia attraverso un comunicato diramato tramite i canali ufficiali dell'Inter. La nota: "Per me rappresenta un grande dolore la scomparsa di Sven-Göran Eriksson. Ero giovanissimo, appena arrivato a Roma e mi ha aiutato moltissimo, è stato fondamentale nel mio percorso di crescita come calciatore e come uomo. Ammiravo la sua calma, la sua educazione, il grande rispetto che aveva nei confronti di tutti. Per me è stato fonte d’ispirazione. Io sono qui anche grazie a lui e ai suoi insegnamenti. Sven è stato un grande uomo, un esempio di vita per tutti. Questi ultimi mesi affrontati con grande forza e una voglia di vivere unica sono stati una ulteriore dimostrazione della sua grandezza: ci ha insegnato a vivere mentre stava morendo. Buon viaggio Sven e grazie di tutto, ti porterò sempre con me".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE