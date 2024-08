Eriksson, il ricordo di Marcolin: "Grazie per quello che ci hai insegnato"

La morte di Eriksson ha lasciato un grande vuoto in tutti quelli che gli hanno voluto bene, hanno avuto la fortuna di conoscerlo o hanno semplicemente festeggiato grazie alle sue indimenticabili imprese calcistiche. In suo ricordo, anche Dario Marcolin, che ha vestito la maglia biancoceleste proprio quando in panchina c'era Sven, ha voluto dedicargli un post social: "Ciao Mister, fai buon viaggio e grazie di tutto quello che ci hai insegnato".