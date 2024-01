Eriksson, Nesta: "Mi ha insegnato a vivere il calcio. Grazie a lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Nesta, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Reggiana-Como, ha voluto spendere due parole nei confronti di Sven Goran Eriksson dopo il triste annuncio sulla malattia. Queste le parole dell'ex difensore: “Le Iene sono andate a casa sua per portargli un messaggio dei suoi ex giocatori della Lazio dello scudetto. Siamo tutti vicini a lui in questo momento così difficile per lui. Personalmente mi ha insegnato a vivere il calcio e a trattare le persone in un certo modo. È grazie a lui se ora sono aperto e parlo con i giocatori trattandoli bene".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE