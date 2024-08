TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al post della società e alle parole di Lotito per la scomparsa di Eriksson, fa eco il messaggio di Luca Pellegrini. Il biancoceleste per ricordare l'ex allenatore della Lazio ha condiviso una storia su Instagram in cui si legge "Grazie mister" con un cuore azzurro.

