ESCLUSIVA - 125 anni Lazio, Hernanes: “Orgoglioso di far parte di questa storia"

© foto di Federico Gaetano

In occasione dei 125 anni della Lazio, l'ex giocatore biancoceleste, Hernanes, ha voluto mandare un messaggio al club e ai tifosi per unirsi ai festeggiamenti per il traguardo raggiunto. Le sue parole: “Volevo mandare i miei auguri per i 125 anni della Lazio, sono orgoglioso di far parte di questa storia. E forza Lazio, sempre!”.

