ESCLUSIVA - Bianchessi: "Non dimenticherò mai l'affetto della Lazio"

A Trigoria è andato in scena il match tra Roma e Monza valido per la ventesima giornata del campionato di Primavera 1. Tra le fila della dirigenza biancorossa c'è Mauro Bianchessi, ex responsabile del settore giovanile della Lazio, che è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni al termine della sfida, vinta per 1-4 dai brianzoli. Di seguito le sue parole.

Come è rivivere il derby di Roma? "Ho detto ai miei ragazzi alla vigilia della gara che questa non era una partita uguale come le altre. Era per me il derby e i derby non si giocano si vincono. Dedico la vittoria alla Curva Nord della Lazio che non dimentico l’affetto che mi ha sempre dimostrato".

Lei alla Roma un domani? "Mai mai mai. Forza Lazio".