ESCLUSIVA | Lazio, Accardi: "Si può ambire allo scudetto, vi dico perché"

La Lazio si sta muovendo sul mercato, ma con metodo e non in modo spericolato. Ogni scelta è ponderata, serve pazienza. Lo ha affermato anche il presidente Lotito nei giorni scorsi rispondendo alle domande dei tifosi che, impazienti, avrebbero voluto vedere in ritiro più di un volto nuovo. Non c’è da preoccuparsi, la pensa così anche il noto procuratore Beppe Accardi che, in esclusiva ai nostri microfoni, ha affermato: “Secondo me la Lazio si sta muovendo bene e sta andando a rinforzare quella che è già un’ossatura importante dell’anno scorso. E credo che alla fine quest’anno si stia mettendo nella condizione seria di poter ambire anche al titolo. La Lazio parte da una buona base, si stanno facendo delle operazioni mirate che hanno una logica e che vanno a integrare quelli che sono i giocatori già esistenti. Credo che si possano dormire sonni tranquilli”

Milinkovic, la Lazio è in cerca di un sostituto. Quale tra i profili indicati le sembra più adatto?

“Sia Kamada sia Zhakarian mi sembrano giocatori importanti, credo che possano sostituirlo tranquillamente senza farlo rimpiangere”

Secondo lei perché la Lazio trova difficoltà a investire sul mercato italiano? Come accaduto con Berardi o Ricci…

“Non è un problema solo della Lazio. Tutte le squadre italiane si indirizzano sui campionati stranieri perché si trovano giocatori importanti che hanno dei costi che sono differenti e più abbordabili”

Il fenomeno degli arabi. Cosa ne pensa del fatto che moltissimi giocatori stiano lasciando l’Europa e campionati più competitivi per andare a giocare in altri che, al momento, non lo sono?

“Il Qatar col Mondiale ha aperto una strada. Per gli arabi il calcio diventa un modo per entrare nell’Occidente, hanno le forze economiche per farlo e le stanno sfruttando a pieno. Sono convinto che nel futuro avremo sempre più giocatori che andranno a giocare in Arabia Saudita. E, nel giro di qualche anno, possa diventare un campionato veramente importante. A differenza di quello di quello di Dubai, quello dei sauditi ha il pubblico. Le partite vengono giocate davanti a 60.000/70.000 spettatori. Portare giocatori dove c’è anche una soddisfazione del genere è un’altra storia. Questa cosa secondo me dovrebbe far pensare. Dovremmo essere più bravi a tornare a lavorare con i nostri giovani, farli crescere e far si che il calcio italiano ritorni a avere quell’appeal di vent’anni fa. È vero che si svaluta il nostro calcio, ma probabilmente lo abbiamo fatto noi stessi senza dare colpa all’Arabia. Basta vedere il risultato delle Nazionali, fortuna Bollini che ha portato un po’ di sorrisi altrimenti sarebbe stato un disastro totale”.

