Esclusiva Pascucci (Verdi SI): "Stadi di Lazio e Roma necessari e utili. Sulla sanità..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il prossimo 12 e 13 febbraio la Regione Lazio è chiamata alle urne per eleggere il nuovo presidente e il consiglio regionale. Tra i candidati a sostegno di Alessio D'Amato, nelle liste di Verdi e Sinistra Italiana, c'è Alessio Pascucci. L'ex sindaco di Cerveteri è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni: "Sono Alessio Pascucci e negli ultimi 20 anni sono stato in consiglio comunale, prima da consigliere, poi da vicesindaco e negli ultimi 10 anni da sindaco di Cerveteri. Sono da 6 anni consigliere metropolitano e ritengo che le battaglie che possono cambiare la società partono dagli impegni nella comunità degli amministratori locali: penso che candidandomi alla regione io possa esporatare alcune delle buone pratiche messe in atto a Cerveteri, come un nuovo piano regolatore, un quasi assente consumo di suolo, la realizzazione di una spiaggia attrezzata, gratuita, pubblica e comunale che consenta a chi ha un problema motorio di poter usufruire del mare, una rete di piste ciclabili integrata, il primo asilo nido comunale, tutte idee che si possono esportare in altri comuni e che possono essere messe a sistema".

SANITÀ - Sul sentito tema della Sanità Pascucci si è così espresso: "Venendo da una comunità di 100 mila abitanti composta da tre comuni, Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella, che da sempre sono sprovvisti di un pronto soccorso, e da tempo sono sprovvisti di un ospedale, capisco tutte quelle comunità che sono lontane dalle grandi strutture. Il mio primo obiettivo quindi è potenziare la sanitàterritoriale, per consentire a chiunque di avere una risposta nell'immediato e di non dover rischiare la vita in caso di emergenza a causa della distanza tra un presidio sanitario e casa. La seconda questione che ho a cuore è l'abbattimento delle liste d'attesa: alcune forme di malattia possono essere prevenute. Se a una donna che deve fare una mammografia riceve un appuntamento a 8 mesi, il lavoro di prevenzione non può andare in porto. Così come se una persona ha una malattia che può essere prevenuta semplicemente facendo un test, ogni ritardo può essere fatale. Quindi il secondo tema è quello dell'abbattimentom delle liste d'attesa".

IMPIANTISTICA SPORTIVA - Secondo Pascucci l'impiantistica sportiva riveste un ruolo di fondamentale importanza per lo sviluppo di una comunità: "Anche su questo tema vorrei replicare l'esperienza di Cerveteri. Sono cresciuto in una città in cui non c'erano impianti sportivi pubblici quindi noi non potevamo fare altro che giocare per strada. Quando sono diventato prima vicesindaco e assessore allo sport e poi sindaco, in ogni frazione della mia città ho realizzato campi da calcetto in sintetico, i primi nel Lazio, campi da pallacanestro e campi da pallavolo gratuiti, ho realizzatole palestre scolastiche dove non c'erano e le ho rese fruibili nel pomeriggio, in maniera tale che tutta una serie di ragazzi e ragazze che prima non sapevano dove andare avrebbero avuto la possibilità di fare sport. Mi piacerebbe esportare questo modello in tutti i comuni. Tra l'altro costruire un piccolo campetto sportivo in una città è molto poco costoso per una regione".

STADI - Pascucci ha parlato anche degli stadi di Lazio e Roma: "Ritengo che la pianificazione sportiva e territoriale sia in capo ai comuni e non mi permetto di sostituirmi alle decisioni che prenderà il comune di Roma. Sarebbe scorretto. Ritengo però che oggi lo sport abbia un duplice ruolo: il primo è quello educativo, ossia offrire ai ragazzi un'opportunità, il secondo è quello dell'economia che ci gira intorno. Non possiamo ingenuamente non sapere che quando facciamo il Sei Nazioni oppure ospitiamo le Olimpiadi, cosa che purtroppo Raggi ha rifiutato, quando organizziamo l'Expo o grandi manifestazioni sportive internazionali attraiamo nel nostro territorio grandi risorse economiche e un gran numero di visitatori che potrebbero tornare. Nella pianificazione sportiva io sono sempre stato un sostenitore e addirittura quando non si risolveva la questione sullo stadio della Roma misi a disposizione Cerveteri. Sono convinto che gli stadi siano necessari e utili. A volte sono preoccupato dal fatto che dietro la realizzazione di un impianto sportivo ci possa essere una speculazione edilizia e si vogliano realizzare altre strutture intorno con altre finalità. Mi sembra che il comune di Roma su questo stia tenendo alta l'attenzione e quindi in regione se potremo saremo al loro fianco".