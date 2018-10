ESCLUSIVA Radiosei - Bianchi: "La Lazio può competere con le prime, ma il carattere…"

La sconfitta nel derby è sempre pesante, ma la Lazio ha già la testa all’Europa League per ripartire. Ai microfoni di Radiosei ha parlato della stracittadina Rolando Bianchi: “L’approccio al match parte un mese prima perchè la gente quando ti incontra parla solo di quello. Ti fa capire che quella è una partita che non si può sbagliare. Noi abbiamo fatto una grande impresa, contro una Roma forse superiore a livello qualitativo, ma abbiamo gestito la gara nel modo migliore gettando il cuore oltre l’ostacolo. E’ stato uno dei derby più belli degli ultimi anni, vinto nel finale”. La partita: “Sabato la Lazio in un primo momento stava dominando, poi magari il sentirsi superiore ha creato quelle distrazioni che hanno portato al gol avversario. A quel punto la Roma è uscita ed ha preso forza e sicurezza fino a vincere la partita”. La Lazio contro le grandi: “Se con le grandi ha queste difficoltà allora forse c’è ancora gap a livello caratteriale. La Lazio per rosa può competere con le prime, ma a livello caratteriale manca forse qualcosa. Anche se queste cose si capiscono solo all’interno dello spogliatoio”. I precedenti: “Io ho perso solo il derby di Torino con la Juve gli altri li ho vinti tutti, però quando si perde una partita così un po’ si subisce. L’ambiente diventa negativo, ma i grandi giocatori si vedono in questi momenti, quando va male una partita alzano la testa e pensano alla gara dopo. Il bello del calcio è che ogni domenica puoi rifarti”. Caicedo e Luis Alberto: “Il modo di giocare della squadra deve cambiare con Caicedo o Luis Alberto, sono due giocatori completamente diversi. Immobile e Caicedo possono essere complementari con l’ecuadoriano come prima o seconda punta. Luis Alberto mi fa impazzire, ha il passaggio filtrante e quella giocata che può sempre portarti al gol. Ora sta al tecnico trovare la chiave giusta perché possono esserci le annate positive e quelle negative”. Il futuro di Bianchi: “Sto facendo il corso da direttore sportivo, anche se mi sto allenando perché dentro di me sono ancora giocatore. Voglio comunque capire anche l’altro lato, come allenatore o dirigente”.