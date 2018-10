ESCLUSIVA Radiosei - Giordano: “Inzaghi e società non facciano lo scaricabarile” - AUDIO

La Lazio, dopo la sconfitta di lunedì contro l’Inter, ha ripreso gli allenamenti e ha già messo nel mirino la prossima sfida contro la Spal. La prestazione dell’Olimpico con i nerazzurri però brucia ancora. Il dato c’è ed è reale: contro le big del campionato sono arrivate quattro sconfitte (Juventus, Napoli, Roma e Inter). Ad analizzare questa situazione è intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano: “La società chiede la Champions, Inzaghi ammette che le altre sono più forti, bisogna trovare un equilibrio. Non bisogna fare lo ‘scaricabarile’. Inzaghi sbaglia nel ripetere sempre che le altre sono nettamente più attrezzate e la società non fa abbastanza per rinforzare la squadra. Peccato per lunedì, è stata una bruttissima figura contro l'Inter. La Lazio deve stare al pari di Roma e Napoli, non vedo perché loro devono fare acquisti più importanti rispetto ai biancocelesti. Per fare il salto di qualità servono investimenti, la voglia di puntare su nomi pesanti quando il mercato si apre".

