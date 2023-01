ESCLUSIVA - Simeoni, candidato FI alla Regione: "Si alla Sanità per tutti. Faremo lo stadio della Lazio!"

Giorgio Simeoni, candidato con Forza Italia alla Regione Lazio nel collegio di Roma e della Provincia ha parlato in esclusiva a Lalaziosiamonoi.it

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La corsa alle elezioni regionali è entrata nel vivo. Alle urne si andrà il 12 e il 13 febbraio per scegliere chi sarà la guida del Lazio per i prossimi anni. Non solo competizione e gara elettorale, bensì temi e soluzioni da trovare. Giorgio Simeoni scende di nuovo in campo. Lo fa sempre con Forza Italia, sposando a pieno i temi condivisi con il Cavaliere: "Il sogno di Berlusconi è sempre vivo".

L'esponente di Forza Italia è ricordato, soprattutto nel Lazio, dove ha ricoperto l'incarico di vicepresidente ed assessore ai tempi della Giunta Storace. E proprio alla Pisana è candidato Simeoni, che corre così di nuovo per la lista Forza Italia, nel collegio della capitale e della sua provincia. Tante le istanze da portare all'attenzione degli elettori, a partire dalle questioni più incalzanti come la Sanità. "Noi gli ospedali li aprivamo - l'esempio è quello del Sant'Andrea e del Policlinico di Tor Vergata - o li riconvertivamo e ammodernavamo. Oggi i nostri cittadini vanno a curarsi fuori regione e i nostri pronto soccorso sono inaccessibili. Questo spiega il fallimento della gestione Zingaretti-D’Amato!" spiega ai nostri microfoni Simeoni. Sui temi importanti dello sport e del sociale: "Porto con me la garanzia di un sostegno chiaro e determinato allo sport, quale strumento di crescita e integrazione sociale e promozione di stili di vita sani. Uno dei capisaldi del mio programma - illustra Simeoni - è legato all'investimento e potenziamento dell'impiantistica sportiva, anche scolastica e universitaria". Poi il discorso va sullo stadio Flaminio e sulla Lazio: "Ringrazio il mio amico e Senatore Claudio Lotito. Sostengo appieno il suo disegno legato alla realizzazione dello stadio del club biancoceleste sull'ampliamento e la valorizzazione dell'attuale struttura esistente. Studieremo i vincoli insieme, e sarà mio impegno far sì che quell'area venga recuperata come merita. Servono investimenti e serve agevolare gli imprenditori che sono propensi ad impegnarsi in tutto questo, proprio come ha più volte professato di voler fare Lotito". Lo studio non come chimera irrealizzabile, bensì come fiore all'occhiello di un programma a cui il candidato di Forza Italia tiene particolarmente. "Chi mi conosce sa quanto è determinato il mio impegno - prosegue Simeoni - Sarà mia premura non tralasciare nessuno dei temi presenti nel mio progetto politico. Sono di parola. Sono fatto così. Dobbiamo lottare insieme, in regione ed in parlamento per fare sistema!".