ESCLUSIVA | Verso Milan - Lazio: le parole di Mpasinkatu - VD

Le parole di Malu Mpasinkatu prima del fischio d'inizio del match tra Milan e Lazio, in programma alle 20:45 a San Siro

Malu Mpasinkatu, a qualche ora dal calcio d'inizio di Milan - Lazio, è stato intercettato dai microfoni de Lalaziosiamonoi.it e Radio Laziale. Queste le sue sensazioni sulla gara di questa sera: “Quando vinci un derby arrivi con un entusiasmo pazzesco, lo sapete anche voi a Roma. C’è ancora quell’adrenalina. Ogni partita fa storia a sé. Dico che il Milan, secondo me, gli ultimi derby li ha vinti da sfavorita e in questa partita è strafavorita contro la Lazio. Non è sempre un segno positivo, è una partita in cui il Milan deve fare molta attenzione”.

“Quante chance ha di vincere lo scudetto? Tante, come lo scorso anno col Napoli che aveva solo un impegno a settimana. Con un grande allenatore come Max Allegri, un ds che ha fatto un ottimo mercato e uno staff tecnico che è andato a supervisionare molti giocatori ha tante possibilità”.

“Cosa deve fare la Lazio per fare male al Milan? Deve giocare spavalda, non intimorita. Spesso questo tipo di partite magari contro l’Inter l’approccio non è stato dei migliori, memore di quello tornare a San Siro contro un Milan che lotta per il vertice carica i giocatori. Comunque la Lazio se parte in contropiede e se gioca aggressiva può mettere in difficoltà”.

“Protagonisti? Dico Leao per il Milan e Zaccagni”.

