Espulsione Kumbulla, Casarin e Marelli smentiscono la Roma: le analisi

La Roma ha protestato vibratamente per l'arbitraggio di Fabbi nel match con il Sassuolo. L'episodio incriminato è il rigore concesso ai neroverdi per il calcione di Kumbulla a Berardi. Secondo la versione giallorossa anche l'attaccante scalcia l'avversario e l'abitro avrebbe dovuto espellere entrambi e non assegnare il rigore. Tesi smentita da Casarin e Marelli, ex arbitri con il primo che è stato anche designatore. Casarin a RadioRai ha fatto i complimenti al direttore di gara, mentre Marelli ha analizzato nel dettaglio l'episodio ai microfoni di DAZN. Ecco le loro spiegazioni.

CASARIN - "Fabbri ha fatto del suo meglio per mantenere la partita sul piano della correttezza nonostante l'evidente nervosismo da parte della Roma. Lo metterei tra quelli che hanno sbagliato di meno. Colombo in Napoli-Atalanta è stato davvero bravo e forse i giocatori non si sono accorti nemmeno di lui. A Torino c'è stata qualche perplessità sul gol di Rabiot: il Var è stato velocissimo e ha deciso che il gol era regolare e tutto è finito lì". Sulle pagine de Il Corriere della Sera ha aggiunto: "Roma-Sassuolo per Fabbri con Pairetto alla Var. Gara subito nervosa, Fabbri a fine primo tempo concede un rigore al Sassuolo con espulsione di Kumbulla per fallo violento su Berardi a terra. Dalla Var la certezza del rigore. Ripresa bollente, troppe le proteste giallorosse, gara di massima difficoltà: Fabbri ha fatto del suo meglio".

MARELLI - "E' la fattispecie della condotta violenta che in campo è abbastanza complesso vedere. Fabbri si trovava anche in buona posizione, ma in mezzo c'era traffico e soprattutto il calcio di Kumbulla era coperto da Berardi. Il pallone era in gioco. Bravo Pairetto a richiamare al monitor Fabbri. Qualcuno ha ipotizzato che ci sia un'infrazione di Berardi su Kumbulla, ma non è così, non c'è infrazione, al massimo un po' di malizia perché lascia lì il piede. L'infrazione da fischiare è il calcio di Kumbulla che avviene col pallone in gioco, motivo per cui si ricomincia con espulsione e calcio di rigore. La settimana scorsa con Kean-Mancini è accaduta la stessa cosa. La squalifica di Kumbulla sarà di almeno due giornate".