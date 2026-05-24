Eterno Pedro, record con la Lazio e nessuno come lui in Europa: i dati
Si è chiusa con un gol e il titolo di MVP del match l’ultima gara di Pedro con la maglia della Lazio. Il canario ha migliorato ulteriormente il suo record di marcatore più anziano con la maglia biancoceleste, arrivando a segnare a 38 anni, 9 mesi e 25 giorni. Ma non solo.
La rete segnata contro il Pisa regala a Pedro, per il secondo anno di fila, il titolo di miglior marcatore stagionale della Lazio, quest’anno a quota cinque con Noslin e Isaksen ma con una media reti per minuti giocati nettamente migliore (un gol ogni 211’ rispetto ai 288’ dell’olandese e i 389’ del danese).
Inoltre, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i cinque gol stagionali per Pedro sono arrivati tutti nel 2026. Durante questo anno solare il classe 1987 è il giocatore più anziano tra coloro che sono arrivati almeno a quota cinque reti nei cinque maggiori campionati europei.