Eto'o, che bastonata della Fifa: arriva una squalifica pesantissima

(ANSA) - ROMA, 30 SET - La commissione disciplinare della Fifa ha squalificato per sei mesi Samuel Eto'o, ex attaccante di Barcellona e Inter e attuale presidente della federcalcio del Camerun, per "violazione dell'art. 13 (comportamento offensivo e violazione dei principi del fair play) e dell'art. 14 (comportamento scorretto di giocatori e funzionari) del codice di disciplina". Tutto ciò per il comportamento tenuto da Eto'o in occasione della partita degli ottavi di finale dei Mondiali under 20 donne tra Brasile e Camerun. Per Eto'o scatta quindi il divieto di seguire dal vivo qualsiasi partita delle nazionali del Camerun per sei mesi. (ANSA).