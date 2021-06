Euro 2020, Italia - Svizzera: ecco chi arbitrerà il match

Mancano solo 48 ore e l'Italia di Roberto Mancini tornerà in campo, dopo la vittoria contro la Turchia, per il secondo match di Euro 2020. La gara è in programma mercoledì 16 giugno allo stadio Olimpico e l'avversaria sarà la Svizzera di Petkovic. A dirigere il match sarà il russo Sergej Karasev, Igor Demeshko e Maksim Gavrilin saranno gli assistenti. Il quarto uomo sarà l'inglese Michael Oliver mentre al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert. Gli assistenti al Var i tedeschi Marco Fritz, Chrisian Gittelmann e il polacco Pawel Gil.

Paura a Milano, dieci positivi in una palestra: uno ha la variante indiana

Lazio, l'ex Oddo compie 45 anni, gli auguri social del club - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE