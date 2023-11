Euro 2024 | Ci sarà "un po' di Sarri" ai gironi: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

Ci sarà anche un pizzico di Maurizio Sarri ai prossimi campionati europei. In che senso? Non ci sarà il Comandante in persona, ma un suo uomo fidato. Si tratta di Francesco Calzona, suo vice a Empoli e a Napoli tornato più avanti in azzurro nello staff di Spalletti. Il tecnico calabrese siede attualmente sulla panchina della Slovacchia ed è riuscito a trascinare la nazionale alla fase a gironi di Euro 2024. Con la vittoria di ieri per 4-2 sull'Islanda, Vavro e compagni hanno blindato il secondo posto del gruppo dietro al Portogallo. Può partire la festa a Bratislava e tanti meriti vanno al vice storico di Sarri che ha tra i meriti quello di aver creduto nel Mertens falso nove e di aver effettuato un report positivo su Kvara quando giocava in Georgia.