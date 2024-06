Euro 2024 | Inghilterra, Foden lascia il ritiro: "Questione urgente"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Phil Foden ha ‘momentaneamente’ lasciato il ritiro della nazionale inglese per tornare nel Regno Unito. L’attaccante del Manchester City ha lasciato la Germania per una “questione familiare urgente”. Ad annunciarlo è stata la Federcalcio inglese, che però non ha rivelato alcun dettaglio sui motivi della partenza di Foden.

Come raccolto da Sportface.it, secondo i media inglesi, il motivo per cui Foden ha lasciato il ritiro dell’Inghilterra è per correre al fianco della compagna, che starebbe per dare alla luce il loro terzo figlio. Lo scorso aprile il centrocampista del City e la compagna Rebecca Cooke avevano annunciato sui social di essere in attesa di un altro figlio dopo Ronnie, di 5 anni, e True, di 2. La speranza del CT inglese Southgate è ora di riavere il suo giocatore in tempo per la partita di domenica alle 18.00, valida per gli ottavi di finale.