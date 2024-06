Euro 2024 | Tris dell'Austria sulla Polonia: Rangnick sale a tre punti

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

La seconda giornata del Gruppo D di Euro 2024 si apre con la prima vittoria nella competizione dell'Austria, che batte la Polonia e si avvicina alla qualificazione agli ottavi dell'Europeo in corso in Germania. Finisce 3-1 per la squadra allenata da Rangnick, che dopo 45' positivi straripa nella ripresa, abbattendo tutte le resistenze degli avversari.

Subito in salita la gara della Polonia: all'8' Mwene scappa sulla corsia sinistra e mette al centro un cross al bacio per l'inserimento di Trauner, che con un colpo di testa morbido e preciso insacca alle spalle di Szczęsny. Dopo appena nove minuti, arriva il gol in grado di sbloccare la sfida tra polacchi e austriaci. Al 24' nuovo grande pericolo per la difesa polacca: Szczesny chiude su Arnautovic lanciato a rete, ma il guardalinee annulla tutto per fuorigioco del centravanti austriaco.

Alla mezz'ora la Polonia perviene al pareggio grazie all'ex centravanti dell'Hertha, bravo a cogliere la prima occasione concessa dalla difesa austriaca. Cross di Piotrowski dalla sinistra e tiro al volo di Buksa che sbatte sul muro austriaco. L'ex Salernitana, Milan e Genoa approfitta della corta respinta di Lienhart e batte il portiere da pochi passi con un tiro potente e preciso.

L'Austria è più in palla e nella ripresa si guadagna i tre punti con merito: la squadra di Rangnick torna in vantaggio al 67'. Azione avvolgente dei biancorossi con il neoentrato Prass, che sfonda a sinistra e mette in mezzo per Arnautovic, il cui velo elegante smarca al tiro Baumgartner: tiro all'angolino e nuovo vantaggio per l'Austria nella sfida contro la Polonia, in festa sotto il settore riservato ai tifosi biancorossi. Il bomber dell'Inter è ancora protagonista nel tris: è lui infatti a trasformare il calcio di rigore che fissa il risultato sul 3-1, massima punizione conquistata da Sabitzer per fallo di Szczesny. Inutile per i polacchi l'ingresso in campo di Robert Lewandowski, è anzi l'Austria a sfiorare il poker.