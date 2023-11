Euro 2024, tutte le combinazioni possibili: l’Italia si qualifica se...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Sono ore di frenetica attesa per l'Italia che stasera alle ore 20:45 sfiderà l'Ucraina a Leverkusen con la speranza di prendersi la qualificazione ad Euro 2024. Si tratta dell'ultimo match del girone di qualificazione con l'Inghilterra che ha già ottenuto il pass e il primo posto nel raggruppamento C. Alla compagine di Spalletti basta anche il pareggio per raggiungere l'obiettivo. Dunque, Chiesa e compagni si presentano al grande appuntamento con ben due risultati su tre. Infatti a fare la differenza tra le due formazioni appaiate a 13 in classifica è lo scontro diretto vinto a San Siro per 2-1 il mese scorso.

Purtroppo però bisogna considerare anche la malaugurata ipotesi che l'Italia possa fallire e quel punto ci sarebbero i play off come ancora di salvezza. L'appuntamento è fissato per marzo 2024 e a prendere parte agli spareggi saranno ben 12 squadre. Solo 3 però voleranno in Germania con le altre 21. Per quanto concerne i criteri di ammissione saranno ammesse le prime 4 squadre delle prime 3 leghe di Nations League che non si sono qualificate attraverso il percorso regolare. Il tutto avverrà attraverso dei quadrangolari tra le formazioni che fanno parte della medesima lega con gare di semifinale e finale. Gli accoppiamenti prevedono degli incontri tra le prima e la quarta e tra la seconda e la terza.

L'Italia dal canto suo sarebbe sicura di un posto ai play off visto che al momento è la seconda squadra della Lega A dietro la Croazia. Anche la nazionale di Brozovic e Modric è più o meno nella medesima situazione degli azzurri ma con una vittoria in casa contro l'Armenia potrebbe scacciare via lo spettro di doversi giocare tutto a marzo.