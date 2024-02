Euro 2024 | Ufficiali le sedi dei ritiri: ecco quella che ospiterà l'Italia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione degli Europei 2024, sono state appena ufficializzate le sedi dei ritiri in cui le 20 squadre qualificate alla fase finale si ritroveranno pochi giorni prima dell’inizio della competizione. Come riporta Sportface.it, la Germania ha comunicato che risiederà a Herzogenaurach in Baviera. L’Italia ha scelto Iserlohn in Nordreno-Vestfaliaand, mentre l’Inghilterra, finalista di Euro2020, soggiornerà a Blankenhain, in Turingia.

Tutte le squadre approderanno alle rispettive sedi almeno cinque giorni prima della prima partita, con l’obiettivo di prolungare la permanenza nella loro casa fino alla finale che si svolgerà il 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino.