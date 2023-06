Euro U21 | Gli errori arbitrali condannano l'Italia: la UEFA che fa?

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Inizia in salita l'Europeo U21 dell'Italia. Nella prima partita della fase a gironi gli Azzurri hanno perso 2-1 contro la Francia, ma non mancano le polemiche. Nicolato e i suoi si sono lamentati di parecchi errori arbitrali che hanno condizionato la gara. Il match vive un climax ascendente di sviste da parte della squadra arbitrale guidata da Lindhout: la prima riguarda il fallo di mano di Kalulu in area di rigore all'inizio del secondo tempo (il braccio era molto largo, ma non è stato concesso il penalty), passando al fallo subito da Okoli (non fischiato) nell'azione del 2-1 francese, fino ad arrivare al culmine con il goal fantasma di Bellanova (la palla ha superato completamente la linea di porta dopo il colpo di testa dell'interista, il difensore ha allontanato immediatamente e la rete non è stata assegnata.

La UEFA che fa?

Va ricordato che la competizione continentale non prevede il VAR e la Goal Line Technology. Nel 2023, quando la tecnologia è entrata ormai radicalmente nel mondo del calcio, è possibile tutto questo? Una competizione di questo livello, seppur con i giovani a fare da protagonisti, merita più considerazione. Che farà la UEFA? Nel 2019, durante un'intervista al Daily Mirror, il presidente federale Ceferin dichiarò di non essere un grande fan dello strumento. Sulla possibilità di toglierlo si espresse dicendo: "Sfortunatamente, se diciamo che non lo usiamo più, ci uccidono". La partita di questa sera gli avrà fatto cambiare idea?