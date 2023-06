Euro U21 | Nicolato in conferenza stampa: "Abbiamo una strategia ad hoc per la Norvegia"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Italia deve battere la Norvegia e sperare che Francia e Svizzera non facciano il tanto temuto 'biscotto' (una vittoria rossocrociata con un gol di scarto ma con almeno quattro reti segnate farebbe infatti passare a braccetto le due nazionali) per passare ai quarti di finale dell'Europeo U21. In conferenza stampa il CT degli Azzurrini, Paolo Nicolato, ha parlato dell'umore della squadra e non solo: "La condizione generale è discreta compatibilmente con l’aver giocato due partite di fila, che hanno sicuramente un peso. Siamo felici di quello che abbiamo fatto finora e speriamo di andare avanti, continuando a fare delle buone prestazioni e migliorando quello che non siamo riusciti a fare bene in alcuni tratti delle due partite. Ci adatteremo alla Norvegia, con una strategia tattica apposita per questa partita".

L'avversario

"La Norvegia è una bella squadra, ben allenata e con dei principi di gioco. Con tutto il rispetto per le altre, ha delle conoscenze che sono di livello superiore. Mi piace, ha un buon palleggio: stava vincendo la prima gara con la Svizzera, che poi ha perso, e ha tenuto testa tranquillamente alla Francia, in un incontro in cui ci sono state poche occasioni da rete da entrambe le parti. Ci aspettiamo una partita di livello. Haaland assente? Chiaro che un centravanti come lui non si inventa tutti i giorni".

Il girone

"Ho detto sin dall’inizio che questo sarebbe stato un girone difficile. C’è grande qualità e sono tutte partite che non puoi pensare di dominare dall’inizio alla fine. C’è grande equilibrio, domani ci giocheremo le nostre carte. Era molto difficile ipotizzare di ritrovarci in una situazione con due squadre a sei punti e due a zero. È giusto essere arrivati così perché le squadre sono tutte di alto livello, comprese le due che purtroppo rimarranno fuori".