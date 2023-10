Euro2032, Buffon entusiasta: "Che soddisfazione! Ho un rimpianto nella mia carriera..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Italia, in co-partecipazione con la Turchia, ha ottenuto l'assegnazione dalla Uefa di Euro2032. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluigi Buffon ha espresso il suo entusiasmo in merito alla decisione: "È una bella soddisfazione. Ci siamo fatti trovare pronti con un lavoro davvero capillare e convincente. Penso che nel periodo in cui una competizione simile si gioca in un determinato paese credo che ci sia l'imprinting che tu dai ai ragazzi più giovani e spesso e volentieri tramite queste emozioni si avvicinano e non lasciano più il calcio. Uno dei rimpianti della mia carriera è il non aver giocato né un Europeo né un Mondiale in Italia".