Euro2032, Gravina: "Svolta storica. È il momento di realizzare nuove strutture"

L'Italia, insieme alla Turchia, ospiterà l'Europeo del 2032. Il presidente della Figc, così come Abodi e Buffon, ha espresso a caldo le sue sensazioni sulla decisione della Uefa. Queste le parole: "È una svolta storica per noi, abbiamo lavorato a lungo e inseguito questo traguardo per anni. È dal 1990 che non avevamo la possibilità di organizzare un torneo calcistico così importante. Abbiamo avuto 3 anni di tempo per raccogliere le idee, progettare e poi realizzare. Non partiamo svantaggiati: nella candidatura 3 stadi sono stati considerati in modo positivo, ne mancano 2/3. Dobbiamo impegnarci a non ritenere esaurito il nostro impegno soltanto nell'individuazione delle 5/6 realtà che potranno ospitare la fase finale. Dobbiamo andare oltre, considerare l'edizione del 2032 come una grande opportunità per sviluppare, costruire o comunque rivoluzionare l'idea delle infrastrutture nel Paese. Confidiamo nell'appoggio di tutti a cominciare dal Governo".

"Ci sono dei progetti esecutivi come Bologna, Firenze e Cagliari, già finanziati. Ci saranno dei criteri che fisseremo a breve, noi ci auguriamo che ci possa essere impegno da parte di tutti. Il nostro paese deve capire che è arrivato il momento di realizzare nuove strutture, questa manifestazione non ha capacità realizzativa diretta sugli stadi, ma può permettere di buttare giù maschere che abbiamo sovrapposto per non avviare un processo di cambiamento".

