Europa e Conference League | Roma agli spareggi, Atalanta e Fiorentina al primo posto

Sono terminati i gironi di Europa e Conference League. Ecco tutti i verdetti, che tra l’altro interessano tre squadre italiane, ovvero Roma, Atalanta e Fiorentina. I giallorossi hanno superato agilmente lo Sheriff, terminando al secondo posto il proprio girone. Lo Slavia Praga ha confermato la sua prima posizione dopo il successo contro il Servette. I nerazzurri di Gasperini hanno dominato in Polonia contro il Rakow: primo posto per loro, al secondo c’è lo Sporting Lisbona. La Viola, invece, ha pareggiato in casa del Ferencvaros, superando il suo gruppo in testa alla classifica. Gli ungheresi si sono comunque qualificati agli spareggi.

Nel resto dei gironi di Europa League, nel gruppo A sono passati il West Ham e il Friburgo, mentre nel B hanno avuto la meglio il Brighton di De Zerbi e il Marsiglia di Gattuso. Nel girone C sono passati avanti i Rangers e lo Sparta Praga, che andrà a giocarsi i playoff. Nell’E, il Liverpool ha dominato il girone con 12 punti. Dietro c'è il Tolosa a 11. In quello F, invece, si sono qualificati rispettivamente Villarreal e Rennes. Per il girone H, il Leverkusen non ha avuto rivali. Insieme ai tedeschi, il Qarabag è pronto ad affrontare gli spareggi nel prossimo turno. Sono finite al terzo posto, e saranno retrocesse in ECL, l’Olympiakos, l’Ajax, il Real Betis, lo Sturm Graz, l’Union Saint-Gilloise, il Maccabi Haifa, il Servette e il Molde.

Per quanto riguarda il resto della Conference, il Lille ha dominato il girone A. E insieme ai francesi è passato lo Slovan Bratislava. Nel B non c’è stata storia: sono andati avanti il Maccabi Tel Aviv e il Gent. Bene anche il Viktoria Plzen e la Dinamo Zagabria, che hanno superato il gruppo C. Lo stesso vale per il Brugge e il Bodo/Glimt nel D. Nel girone E, invece, sono passati Aston Villa e Legia Varsavia, rispettivamente al primo e al secondo posto. Nel G, i greci del PAOK si sono confermati in testa alla classifica. Dietro di loro c'è il Francoforte, nonostante l'ultima sconfitta contro l'Aberdeen. Nel gruppo H, sono stati Ludogorets e Fenerbahce ad avere la meglio.