Europa League | Besiktas, altro show di Immobile: l'ex Lazio fa doppietta

Altra ottima prestazione di Ciro Immobile con la maglia del Besiktas nel preliminare di Europa League contro il Lugano. L'ex attaccante biancoceleste ha messo il timbro sul match con una doppietta in un match terminato 5-1 per i turchi. Un risultato fondamentale per i bianconeri che all'andata avevano pareggiato 3-3. Il Besiktas supera i playoff, mentre il Lugano scende in conference League.